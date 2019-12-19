Леонид Слуцкий и казанский "Рубин" готовы подписать контракт

Экс-наставник футбольной сборной России и клубов "Москва" и ЦСКА Леонид Слуцкий прибыл в столицу Татарстана на базу местной команды премьер-лиги "Рубин". Скорее всего, до конца дня четверга 19 декабря или в пятницу 20 декабря специалист подпишет с казанцами контракт.

О назначении Слуцкого на пост главного тренера "Рубина", скорее всего, объявят в самое ближайшее время и по информации местного издания "Бизнес-Онлайн", тренер подпишет пятилетнее соглашение. 48-летнему специалисту провели экскурсию на базе, он ознакомился с инфраструктурой команды.