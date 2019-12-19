Коллективу филиала ГКОБ N1 предложена работа в новом отделении гинекологии

Коллективу отделения гинекологии городской клинической онкологической больницы N1 предложено продолжить работу во вновь создаваемых отделениях ГКБ N24 и ГКОБ N1. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения со ссылкой на заявление руководителя департамента Алексея Хрипуна.

"Сегодня в гинекологическом отделении филиала на общем собрании коллектива было объявлено о создании в ГКОБ N1 нового онкогинекологического отделения N2 на основной территории больницы по адресу — ул. Загородное шоссе, 18а", — проинформировал Хрипун на собрании, которое прошло в больнице.

Отделение будет создано на базе нового онкохирургического корпуса, который открыт в октябре этого года после капитального ремонта. Сегодня это новейший онкохирургический центр, оснащенный самым современным оборудованием с возможностью проведения более 7,5 тысячи операций ежегодно.

Сотрудникам филиала в Первом Щипковском переулке были предложены различные варианты трудоустройства.

Ранее столичный департамент здравоохранения опроверг информацию о закрытии городской клинической онкологической больницы N1. На ремонт закрываются корпуса гинекологического отделения.