Мужчину расстреляли на пороге спортзала на юге Москвы

Посетителя московского клуба единоборств обстреляли у входа в спортзал на юге Москвы, мужчина получил три пулевых ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает РЕН-ТВ.

Нападение было совершено днем 19 декабря на Братиславской улице. Кадры с камеры наблюдения свидетельствуют о том, что мужчина с капюшоном на голове неспешно подошел к клубу "Колизей", вытащил из кармана пистолет и открыл огонь по 29-летнему мужчине, стоявшему на пороге вместе с приятелем.

Пострадавший забежал внутрь, но нападавший продолжил стрелять сквозь стеклянную дверь. С места нападения он убежал, выйти на его след пока не удалось.

Врачи диагностировали у мужчины три пулевых ранения, он находится в тяжелом состоянии. О мотивах нападения ничего не сообщается.