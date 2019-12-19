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19 декабря 201917:16

Воспитательница закрасила детей зеленкой, чтобы скрыть кровоподтек у одного из них

В одном из детских садов Москвы воспитательница, как казалось ей, нашла оригинальный способ скрыть у воспитанника синяк, который нанесла ему случайно. Для этого педагог прибегнула к зеленке, которой раскрасила дошколят. Замысел женщины раскусили, теперь она временно не работает.

Как рассказал "360" директор учебного учреждения Антон Алексеев, 17 декабря ему позвонили родители одного ребенка и рассказали, что обнаружили на руке у своего сына синяк. Администрация сразу же обратилась к воспитательнице, чтобы та разъяснила ситуацию.

По предварительным данным, мальчик не слушался педагога, потому она решила успокоить его и посадила на стул, крепко схватив за руку. Когда женщина заметила на руке ребенка кровоподтек, она придумала оригинальный способ, который помог бы ей скрыть улики. Воспитательница предложила детям поиграть и раскрасить друг друга, а в качестве красок выступала зеленка.

Для выяснения обстоятельств случившегося была создана специальная комиссия. В ее состав вошли администрация учебного учреждения, профсоюзной организации, педагог-психолог, а также уполномоченный по охране труда и здоровью.

По словам директора, в настоящее время воспитатель отстранена от работы. С мальчиком, которого травмировала педагог, все хорошо, он продолжает посещать дошкольную группу.

Ранее сообщалось о воспитательнице, которая якобы разбила губу ребенку, поскольку тот не хотел есть рыбный суп. Многие родители встали на сторону педагога, а результаты проверки не подтвердили жалобу родителей.

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