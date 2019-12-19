Следователи начали проверку после жалобы Путину на нарушение прав ветеранов в Сочи

Следственные органы начали проверку после того, как в ходе Большой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным журналист рассказал о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны.

Журналист рассказал президенту о том, что в Сочи к 60-летию Победы в ВОВ были построены дома для ветеранов, однако пенсионеры продолжают жить "в ужасных условиях, практически в трущобах". При этом, как отметил представитель СМИ, местные чиновники используют дома для ветеранов собственных целях – в частности, заселяют туда посторонних лиц и взимают оплату.

"По данному факту следственными незамедлительно организована доследственная проверка, – сообщили в управлении СК РФ по Краснодарскому краю. – Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие нарушению прав ветеранов".

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным прошла 19 декабря. Глава государства общался с журналистами в течение 4 часов 18 минут, ему задали почти 80 вопросов.