О зарплате врачей, танках на Кубани и домашнем насилии: четыре часа откровенного разговора

Большая пресс-конференция Владимира Путина стала 15-й по счету. Она продлилась 4 часа 18 минут. Президент ответил на 71 вопрос. Круг тем был традиционно самым широким. Говорили о состоянии российской медицины, о демографии и экологии. Главу государства спрашивали о перспективах роста доходов граждан, о его отношении к законопроекту о домашнем насилии. Прокомментировал Владимир Путин и возможность изменений в Конституции. Ему задавали вопросы про Донбасс, про интеграцию с Белоруссией и диалог с США.

Пресс-конференция началась с вопроса корреспондента радиостанции "Маяк". Это такая традиция — давать первое слово корреспонденту кремлевского пула. Вопрос был о погоде: на улице декабрь, а в Москве до сих пор нет снега. Удивительно. Отсюда и вопрос про климатические изменения, а также о Парижском соглашении по климату.

Владимир Путин ответил, что в России темпы роста температуры в 2,5 раза выше, чем в среднем в мире. Но никто в мире не может точно сказать, почему так происходит? Кроме того, глава государства усомнился в точности подсчетов влияния человека на климат. Однако с этим "не делать ничего нельзя". Он напомнил: по данным ООН, первое место по выбросам занимают США, затем идет Китай. У них примерно по 16% на каждого. И страны ЕС – 11%. Россия — на четвертом месте с 6%. Пятую строчку занимает Индия – 5%.

В числе первых вопросов, конечно же, был задан и тот, что касается принятого на прошлой неделе решении Всемирного антидопингового агентства. Исполком WADA выступил за то, чтобы отстранить Россию от проведения крупнейших соревнований, а российских спортсменов лишить права выступать под национальным флагом. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА отказался признать новые обвинения в адрес российского спорта. На заседании было решено направить соответствующую ноту в WADA. Президент прокомментировал это так:

"Я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение. Почему? Потому что, решения, связанные с допингом, были приняты в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, — подчеркнул Путин. — Теперь за то же самое еще раз. Так ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества, и надеюсь, никогда не будет. Это первое. Второе: любое наказание должно быть индивидуально. И если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются чистыми, как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них? У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, еще дети почти. Какое к допингу отношение имеют? Никакого. Но они прыгают там четыре оборота, а никто не делает пока. Ну, почти никто в женском фигурном катании".

Владимир Путин предположил, что "их можно зачистить и со льда убрать в фигурном катании" таким образом можно.

"А зачем? – поинтересовался Путин. — Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта. Думаю, что нет. Кроме всего прочего, это решение WADA противоречит, Олимпийской хартии. Не может, не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в хартии записано. Но если сейчас со стороны WADA к нашему Национальному олимпийскому комитету претензий нет, значит, тогда сборная должна выступать под своим флагом. Разбирайтесь с конкретными людьми, мы, конечно, будем в этом помогать и содействовать этому".

Путин отметил, что все, что происходит с WADA, дает все основания полагать, что это решение, к сожалению, опять носит политический оттенок.

Спросили президента и о социальных проблемах, а также о планах государства в этой области. Один из вопросов касался заморозки накопительной части пенсии и законопроекта Минфина о гарантированном пенсионном плане. Владимир Путин заверил, что ни о каких кардинальных изменениях пенсионной системы речь не идет.

"В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется, — успокоил Владимир Путин. — Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации, нигде. Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к тем накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. И вопрос просто идет об их защите".

Коснулся Путин по инициативе журналистов и закона о домашнем насилии. Законопроект президент России сам, правда, не читал, но зато его ему во всех подробностях пересказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Этот законопроект предлагает запрещать домашнему тирану приближаться к своей жертве. И законопроект у главы государства вызвал смешанные чувства.

"Я тоже против насилия, как 70 с лишним процентов наших граждан. Нужен ли этот закон? Давайте спокойно это обсуждать, в общественности должно пройти проверку", предложил президент.

По-прежнему в центре внимания правительства и президента зарплаты медиков. Дополнительно к текущим расходам на нужды первичного звена здравоохранения будет выделено 550 миллиардов рублей. Деньги пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта. Путин высказался за создание единого подхода для стимулирования выплат медикам, а также за запрет на снижение надбавки в праздничные и ночные часы.

А вот менять модель здравоохранения, считает глава государства, не стоит. Здравоохранение развивается удовлетворительно, хотя и не без проблем.

С президентом общались и иностранные журналисты. Украинский журналист Роман Цымбалюк вместо вопроса сразу начал угрожать украинскими танками. В ответ Владимир Путин пошутил: какие именно советские машины Киев хочет ввести на Кубань? Только после этого журналист спросил про Донбасс.

Путин считает, что этот вопрос силой не решить. Нужно разговаривать с людьми, дал он бесплатный совет Киеву. Президент напомнил, что в Донбассе прошли демократические выборы. И иностранных войск там нет, подчеркнул глава российского государства. Что касается газового соглашения, то тут Россия будет сохранять транзит через Украину и готова предоставить Киеву более низкую цену на газ, чем сейчас. Переговоры о транзите газа также ведутся. Правда, окончательно договориться пока не удалось: Киев намерен экономически необоснованно повышать плату за транзит российского газа через украинскую ГТС.

Путин подчеркнул, что Россия нацелена на то, чтобы сохранить транзит в Европу через территорию Украины. Москва и Киев на пути к договоренностям, заявил Путин, но главный вопрос в объемах транзита и сроках контракта.

В то же время, пока продолжалась пресс-конференция Владимира Путина, в Минске трехсторонняя группа так и не смогла договориться об обмене пленными между Киевом, Луганском и Донецком.

Следующий саммит в нормандском формате через четыре месяца станет актуальным, если будут позитивные изменения, констатировал президент. Он отдельно подчеркнул, что Минским соглашениям альтернативы нет. Заявления Зеленского о том, что их можно пересмотреть, Путин назвал настораживающими. Закон об особом статусе территорий юго-востока нужно прописать в украинской Конституции. Но судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни действующее этого не хотят, отметил Путин и напомнил Киеву о необходимости прямого диалога с Донбассом.

"Бывший президент Украины Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем, значит, а представители этих непризнанных республик отказывались это делать. Все-таки мы их уговорили. И они поставили там свои подписи. Таким образом, Украина сама признала, что такая власть существует", — напомнил всем президент Путин.

Но самая главная проблема в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе заключается в том, что нет желания решать вопрос в диалоге с людьми. И до сих пор как-то оно не просматривается, отметил Путин.

"Не пытаться создать благоприятные для себя условия для решения проблем силовым способом, с помощью танков, артиллерии и авиации. Я вот сказал, авиацию применяли. А действующий президент Украины говорит, какую авиацию? А он забыл даже об этом, не знает. Применяли. Понимаете? – поинтересовался у журналистов Путин. — Когда руководство Украины избавится от, на мой взгляд, абсолютно ошибочного подхода к решению проблемы, а перейдет к диалогу, тогда можно будет и решить".

В преддверии 75-й годовщины Победы прозвучали вопросы о торжествах, которые должны пройти в России в мае 2020 года. В первую очередь — о параде в Москве, участие или неучастие в котором некоторые страны могут обуславливать политическими соображениями.

- Не жалеете ли вы о том, что в сводной колонне победителей не будет военнослужащих из всех республик Советского Союза, включая Украину и Грузию? – спросили Путина на Большой пресс-конференции журналисты.

"Я жалею, что нет Советского Союза, — вновь признался Путин. — А что касается их участия в параде, это их выбор. Но если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что и для них это было бы большой ошибкой. Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной Родины. Когда я слышу, что, может, было бы хорошо там Ленинград сдать, и так далее, мне хочется сказать: вы придурки? Нет? Вас бы никого не было, кто так сегодня рассуждает. Вот о чем речь".

Присутствие на Параде Победы в Москве потомков тех, кто отстоял государственную независимость и сохранил наши народы, на взгляд Путина, символически важных жест.

"Мы будем рады увидеть всех, кто примет наше приглашение", — заверил он.

Вопрос от РИА Новости касался возможных изменений в Конституции России, уже принятых поправок и перспективы новых.

- Как вы считаете, не назрели ли изменения в Конституцию?

"Я все-таки считаю, что Конституцию нам менять или принимать новую не следует, — ответил российский президент. – Особенно, в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и которые нам нужно целиком и полностью реализовать. Это касается первой главы. Она, на мой взгляд, является неприкосновенной. Все остальное в принципе так или иначе менять можно".

Другие изменения, пояснил Путин, были связаны только с количеством президентских сроков.

"Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку "подряд", — продолжил наш покорный слуга.

Он пояснил, что два срока отслужил президентов, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд.

Эта статья, пояснил Путин, некоторых наших политологов и общественных деятелей смущает. Путин предположил, что можно было бы ее отменить, наверное.

Прозвучал и вопрос от представителя немецкого издания Der Spiegel. Он касался убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили — бандита и организатора крупных терактов, в том числе в московском метро. Президент подробно разъяснил ситуацию.

- Вы сказали в Париже на пресс-конференции после нормандской встречи, что российская сторона уже многократно ставила вопрос о выдаче этого человека. Немецкий министр иностранных дел недавно еще раз подтвердил, что не было никаких запросов с российской стороны. Так кто же прав: он или вы?

"И он, и я, — ответил президент России. — Потому что такие вопросы обсуждались на уровне спецслужб неоднократно. Официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным, поскольку получали по сути отрицательный ответ".

Путин напомнил, что Хангошвили был хладнокровным кровавым убийцей. Только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек.

"Вдумайтесь в эту цифру. 98 человек! Он участвовал в организации взрывов в московском метро. И это не весь перечень его злодеяний", — добавил Путин.

Сотрудничество спецслужб в борьбе с терроризмом должно быть полновесным, считает президент. "И это должна быть дорога с двусторонним движением, в обе стороны", — подчеркивает он на примере Сирии, где в лагерях и тюрьмах сидят террористы из Средней Азии, России, из Западной Европы, в том числе из Франции и из Федеративной Республики Германия.

"Террористы, убийцы, свободно разгуливают по европейским столицам. Его же, насколько мне известно, убили прямо в центре Берлина. Такой человек свободно гуляет по одной из европейских столиц, — обрисовал ситуацию Путин. — А если к вам приедут те люди, которые в лагерях сидят? Понравится? Вы также дадите им свободно гулять по своим городам?"

Один из вопросов о внутренней политике касался присвоения званий Героя России. У президента поинтересовались, почему этой высокой награды был удостоен глава Чечни Рамзан Кадыров. Отвечая, Владимир Путин рассказал то, что было известно далеко не всем.

"По поводу Героя России Кадырова, — начал ответ Путин. — Когда я познакомился с его отцом, с первым президентом Чеченской республики, он ведь пришел сам. Он не пришел сдаваться, он пришел для того, чтобы выстраивать отношения с Россией".

Он сказал Путину, что они думали, что им с некоторыми исламскими странами будет лучше. Но поняли, что это не так, поскольку эти "партнеры" стали подчинять чеченцев своей воле. Это те самые экстремистские полу-террористические или террористические формирования.

Ахмат-хаджи Кадыров рассказал Путину, что с Россией лучше. Россия всегда очень свободно относилась и к вероисповеданию, и к устройству внутренней жизни на Кавказе.

"Это был его выбор. Вы знаете его судьбу. Он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел, — подчеркнул Путин. — Я до сих пор не могу себе простить, что отпустил его на эти праздники. Потому что он у меня был перед этим, в кабинете сидел. Я говорю: оставайся. "Нет, я поеду, я должен быть там у себя дома". И его взорвали, как известно".

Действующий глава Чечни его сын, напомнил Путин. И он до сих пор подвергается значительно опасности в ежедневном режиме, а кроме того еще лично принимает участие в различного рода боевых операциях.

"Его не остановить, под пули лезет, — подчеркнул Путин, напомнив о своем личном запрете Кадырову в участии в боях с боевиками. — Я указов о награждении Героем России просто так не подписываю".

Тема Британии также звучала на Большой пресс-конференции Владимира Путина. Журналиста Би-би-би уже традиционно больше интересовал вопрос якобы вмешательства Москвы в политические процессы в Лондоне.

"По поводу вмешательства или невмешательства, — подхватил тему глава российского государства. — Вот мы много раз, в том числе, и со стороны официальных органов власти, представителей органов власти, различных стран мира, в том числе, и Великобритании, слышим оценки того, что происходит в России. Вы сейчас сами об этом сказали. Это вмешательство или нет? Вы высказываете свою позицию по поводу того, что происходит в нашей стране. Оставляем за собой право таким же образом вести себя в отношении вас. Если вы считаете, что это вмешательство, тогда так и продолжайте считать. Но мне кажется, что к вмешательству это не имеет никакого отношения".

На Большой пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул также, что независимо от внутриамериканских процессов, Москва нацелена на диалог с США. В первую очередь, в вопросах безопасности.

"Заинтересованы в развитии поддержания отношений с Соединенными Штатами и будем это делать вне зависимости от того, кто находится в Белом доме, или кто контролирует обе палаты, обе палаты конгресса США. Есть ли здесь какие-то у нас перспективы? Я думаю есть, — отметил он. — Это вопрос глобальном безопасности, в том числе и СНВ-3".

Путин повторил, что готов подписать новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Но США не готовы.

"Пока на все наши предложения нет никакого ответа. И если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо", — опечален Путин.

Это была одна из самых длительных пресс-конференций Путина. По количеству аккредитованных журналистов поставлен новый рекорд — 1895 представителей СМИ собрались в Центре международной торговли, чтобы спросить президента. И Владимир Путин ответил на 71 вопрос, а в конце общения Путин поздравил всех с наступающим Новым годом.