Срочно:

Тема:

Большая пресс-конференция Владимира Путина 10 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
19 декабря 201917:44

Путин рассказал обозревателю ВГТРК об изменениях в Конституции

Путин рассказал обозревателю ВГТРК об изменениях в Конституции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя спешить и совершать опрометчивых шагов в вопросах изменения Конституции, в том числе по исключению оговорки "подряд" в части президентских сроков.

Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину, которое было показано телеканалом "Россия 24", отвечая на вопрос, когда в Конституцию РФ могут быть внесены изменения, исключающие оговорку "подряд" относительно двух президентских сроков.

Глава государства подчеркнул, что считает не лишенным оснований предложение парламентских партий о расширении президентских полномочий.

Он отметил, что российское общество развивается, сложилась устойчивая многопартийная система, укрепляются парламентские институты и граждане хотят большей ответственности от политиков за принимаемые решения.

Путин назвал такое желание "вполне обоснованным", но призвал не делать при этом опрометчивых поспешных шагов.

Президент сказал, что "дискуссия идет, я тоже буду смотреть, как она развивается".

Полную версию интервью смотрите в воскресенье, 22 декабря, в 22:00 в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Ранее по теме

Сейчас

18:42

В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

18:40

Стрельба на Лубянке

17:48

Полицию могут наделить правом изымать детей из семей

17:27

Путин рассказал обозревателю ВГТРК об изменениях в Конституции

16:38

Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

16:30

Путин общался с журналистами 4 часа 18 минут

16:19

ЕС продлил экономические санкции против России

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин рассказал обозревателю ВГТРК об изменениях в Конституции

Путин рассказал обозревателю ВГТРК об изменениях в Конституции

1 час назад
ЕС продлил экономические санкции против России

ЕС продлил экономические санкции против России

2 часа назад
Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС

Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС

2 часа назад
Нацодежда, икона и волшебная палочка: чем привлекали СМИ внимание Путина

Нацодежда, икона и волшебная палочка: чем привлекали СМИ внимание Путина

1 час назад
Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

2 часа назад
Полицию могут наделить правом изымать детей из семей

Полицию могут наделить правом изымать детей из семей

37 минут назад
Воспитательница закрасила детей зеленкой, чтобы скрыть кровоподтек у одного из них

Воспитательница закрасила детей зеленкой, чтобы скрыть кровоподтек у одного из них

1 час назад
Избивали и морили голодом: в Волгограде мать и отчим издевались над ребенком

Избивали и морили голодом: в Волгограде мать и отчим издевались над ребенком

1 час назад
Находчивые пассажиры спасли попавшую под трамвай бабушку в Иркутске

Находчивые пассажиры спасли попавшую под трамвай бабушку в Иркутске

3 часа назад
Собаки умеют считать примерно так же, как люди

Собаки умеют считать примерно так же, как люди

1 час назад
Россия против WADA. Дело будет продолжено в спортивном арбитраже

Россия против WADA. Дело будет продолжено в спортивном арбитраже

4 часа назад
С разных ли планет? Главные научные открытия года о взаимоотношениях мужчин и женщин

С разных ли планет? Главные научные открытия года о взаимоотношениях мужчин и женщин

6 часов назад
"Одесский пароход". Новый фильм Сергея Урсуляка скоро на телеканале "Россия 1"

"Одесский пароход". Новый фильм Сергея Урсуляка скоро на телеканале "Россия 1"

18.12.2019 18:25
Болезни печени: симптомы и лечение

Болезни печени: симптомы и лечение

17.12.2019 21:44
Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

17.12.2019 12:07
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

16.12.2019 15:20
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

53 минуты назад
Facebook отслеживает координаты пользователей вопреки запрету

Facebook отслеживает координаты пользователей вопреки запрету

1 час назад
Мужчину расстреляли на пороге спортзала на юге Москвы

Мужчину расстреляли на пороге спортзала на юге Москвы

1 час назад
Бизнесмен погасил ипотеку бабушки из Челябинска, оставшейся с внуками и долгами

Бизнесмен погасил ипотеку бабушки из Челябинска, оставшейся с внуками и долгами

2 часа назад
Путин назвал самые яркие и тяжелые события своего президентства

Путин назвал самые яркие и тяжелые события своего президентства

2 часа назад
В России установили границы Барабана, Непременной Лудзи и Передней Бырки

В России установили границы Барабана, Непременной Лудзи и Передней Бырки

3 часа назад
Океаны магмы могут пожирать атмосферу экзопланет

Океаны магмы могут пожирать атмосферу экзопланет

3 часа назад
Хабиб Нурмагомедов: буду особенно сильно бить Фергюсона

Хабиб Нурмагомедов: буду особенно сильно бить Фергюсона

3 часа назад
Сбитая девушка оттолкнулась ногами, чтобы не попасть под колеса автобуса. Видео

Сбитая девушка оттолкнулась ногами, чтобы не попасть под колеса автобуса. Видео

4 часа назад
Второй сгибаемый смартфон Samsung засветился на фото

Второй сгибаемый смартфон Samsung засветился на фото

5 часов назад
"Последний день эректуса": человек прямоходящий вымер гораздо позже, чем считалось

"Последний день эректуса": человек прямоходящий вымер гораздо позже, чем считалось

5 часов назад
Учёные оценили "вклад" России в глобальное потепление

Учёные оценили "вклад" России в глобальное потепление

5 часов назад
Такси протаранило спешащую на вызов полицейскую машину в Москве

Такси протаранило спешащую на вызов полицейскую машину в Москве

6 часов назад
Автомат-амфибия. В войска поступила первая партия двухсредного оружия

Автомат-амфибия. В войска поступила первая партия двухсредного оружия

6 часов назад
Сборная России отыграла 12 строчек в рейтинге ФИФА по итогам 2019 года

Сборная России отыграла 12 строчек в рейтинге ФИФА по итогам 2019 года

6 часов назад
Вести.net: смартфоны с Android в Турции могут лишиться сервисов Google

Вести.net: смартфоны с Android в Турции могут лишиться сервисов Google

6 часов назад
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

6 часов назад
Пенсионерка готовила наливку по рецепту из интернета и устроила взрыв

Пенсионерка готовила наливку по рецепту из интернета и устроила взрыв

7 часов назад
В Удмуртии ревнивая девушка подожгла дом возлюбленного и отправила ему фото в Instagram

В Удмуртии ревнивая девушка подожгла дом возлюбленного и отправила ему фото в Instagram

7 часов назад
Леопард съел 5-летнего мальчика на глазах у друга

Леопард съел 5-летнего мальчика на глазах у друга

7 часов назад
Мать мальчика, которого отчим ставил на гречку, хочет воспитывать его сама

Мать мальчика, которого отчим ставил на гречку, хочет воспитывать его сама

7 часов назад
Игроки Женской хоккейной лиги разделись для календаря на 2020 год

Игроки Женской хоккейной лиги разделись для календаря на 2020 год

7 часов назад
"Пойдем, выйдем?!" Тренеры "Ливерпуля" и "Монтеррея" едва не подрались

"Пойдем, выйдем?!" Тренеры "Ливерпуля" и "Монтеррея" едва не подрались

7 часов назад
"Гав-гав", сурвачка и валенки: журналисты готовятся привлечь внимание Путина

"Гав-гав", сурвачка и валенки: журналисты готовятся привлечь внимание Путина

8 часов назад
Как тебе такое, Илон Маск? Cybertruck уже катается по России

Как тебе такое, Илон Маск? Cybertruck уже катается по России

8 часов назад
ММА. Боец Дуракович проиграл за 9 секунд без единого удара

ММА. Боец Дуракович проиграл за 9 секунд без единого удара

8 часов назад
Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

8 часов назад
Вести.net: Instagram по примеру Facebook будет бороться с фейковыми новостями

Вести.net: Instagram по примеру Facebook будет бороться с фейковыми новостями

8 часов назад
ВОЗ сообщила о прекращении роста числа курильщиков

ВОЗ сообщила о прекращении роста числа курильщиков

8 часов назад
Hyundai готовит для России целую россыпь новинок

Hyundai готовит для России целую россыпь новинок

8 часов назад
Импичмент без преступления: Трампу весело после голосования демократов

Импичмент без преступления: Трампу весело после голосования демократов

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку