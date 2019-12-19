Владельцы московского ломбарда убили и расчленили знакомого ювелира

В подмосковном Можайске задержали двух сотрудников ломбарда по подозрению в убийстве знакомого ювелира. Его тело они расчленили и, упаковав в сумки, сбросили в реку. Подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения.

Перебравшийся в Одинцово из Смоленской области 53-летний мужчина, по данным СКР, пропал еще 24 ноября. В тот день он отправился к своим давним знакомым в один из московских торговых центров, где они снимали помещение под ломбард. Возникла ссора "на почве личных неприязненных отношении и ранее произошедших разногласий", в ходе которой один из совладельцев убил гостя.

По другим, неподтвержденным данным, частный ювелир хотел заложить дорогостоящее украшение, но не сошелся в цене с сотрудниками ломбарда, которые в запале пустили в ход нож. От полученных ранений пострадавший скончался.

Дождавшись вечера, злоумышленники расчленили тело — отрезали голову и руки, — погрузили в пакеты и коробки, которые вывезли на тележке на стоянку, перенесли в машину и отправились под Рузу. Останки сбросили в реку с одноименным названием, но вскоре их вынесло на берег, где их 13 декабря и нашли жители расположенной неподалеку деревни Шорново.

По подозрению в убийстве задержали двоих москвичей 39 и 53 лет от роду, своей вины они не признали. В ближайшее время им изберут меру пресечения.