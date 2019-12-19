Российские биатлонисты остались вне Топ-10 этапа Кубка мира во Франции

Во французском Анси мужской спринтерской гонкой стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. Российским биатлонистам не удалось попасть в десятку лучших по итогам заезда. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, финишировавший на 11 месте.

Логинов чисто отстрелял на стрельбищах, но проиграл победившему в гонке немцу Бенедикту Доллю ходом и пересек финишную линию спустя 44,8 секунды. Время биатлониста из Германии составило 23 минуты 22,1 секунды при точной стрельбе на огневых рубежах.

Второе место занял норвежский спортсмен Тарьей Бе, отставший от Долля на 9,4 секунды и также точной стрельбе. Замкнул тройку лучших в спринтерской гонке в Анси местный биатлонист Кантен Фийон Майе. Он отстал от победителя на 11,3 секунды и чистой стрельбе.