Полицию могут наделить правом изымать детей из семей

В Семейный кодекс могут внести изменения, в соответствии с которыми сотрудники органов внутренних дел получат право изымать детей из семьи в случае прямой угрозы их жизни и здоровью. С соответствующей инициативой выступило Министерство внутренних дел России. Об этом рассказал общественности начальник профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник.

По словам руководителя ведомства, иногда ситуация в семье требует незамедлительных мер. Речь идет не об отобрании ребенка, а о его изоляции от опасности. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов не могут так поступить, поскольку статья 77 Семейного кодекса предусматривает, что изъять несовершеннолетнего могут только органы опеки и попечительства.

Станислав Колесник обратил внимание на то, что органы опеки работают только в рабочее время — с девяти до шести. В остальное время на сообщения о нездоровой ситуации в семье реагирует полиция. По словам представителя МВД, его ведомством уже подготовлены соответствующие предложения по корректировке 77 статьи Семейного кодекса, чтобы соответствующие полномочия также были у сотрудников правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс".

Стоит отметить, что при этом в МВД не настаивают на том, чтобы после изъятия из семьи ребенка автоматически следовало заявление в суд о лишении родительских прав или ограничении в них. По словам Колесника, такая ситуация, конечно, зачастую требует разбирательства, а изъятие должно быть временным, чтобы разобраться в ситуации в дальнейшем.

В настоящее время, как уже было сказано, правом отобрания наделены лишь органы опеки. После осуществления данного действия в обязательном порядке извещается прокурор. В течение семи дней подается иск в суд о лишении родительских прав или их ограничении.