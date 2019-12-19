Россиянка Александрова пробилась в 1/4 финала теннисного турнира в Лиможе

Во французском городе Лимож продолжаются матчи теннисного турнира среди женщин, который представлен российскими теннисистками. Одна из них – Екатерина Александрова, имеющая первый номер посева, успешно решила задачу по выходу в четвертьфинал турнира.

За место в следующей стадии турнира россиянка боролась с француженкой Осеан Додан. Александрова взяла верх над соперницей по итогам двух сетов. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу теннисистки из России. Встреча продлилась 1 час 9 минут.

Теперь путевку в полуфинал турнира она оспорит с румынкой Аной Богдан. Их очный матч состоится 20 декабря.