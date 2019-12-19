Возле приемной ФСБ на Лубянке раздались выстрелы

Вечером на Лубянке возле приемной ФСБ раздались выстрелы. Очевидцы сообщили о перекрытии улиц и появлении полицейских с автоматами.

Агенство "Москва", ссылаясь на собственные источники, сообщило об одном погибшем и двух пострадавших.

О личности стрелявших и их мотивах информация не поступала.