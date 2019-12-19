Хачанов вышел в полуфинал турнира в ОАЭ, где сыграет с Надалем

Вторая ракетка России Карен Хачанов пробился в полуфинал выставочного турнира по теннису в Объединенных Арабских Эмиратах. В матче четвертьфинала россиянин нанес поражение Хен Чону из Южной Кореи.

17-й номер мирового рейтинга ATP одержал победу над своим соперником в двух сетах, и если в первом из них Хачанову пришлось непросто – он выиграл его лишь на тай-брейке (7:6), то во втором взять верх получилось уже в менее напряженной борьбе (6:4). Соперники провели на корте 1 час 36 минут.

За выход в финал турнира Хачанов поборется с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Их матч состоится 20 декабря.