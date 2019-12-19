Детей гатчинского отца-насильника согласилась забрать к себе их тетя

Детей из семьи, главу которой подозревают в изнасиловании дочери и хранении оружия, заберет из больницы их тетя. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, родственница возьмет к себе детей постарше, а младшие пока останутся в медицинском учреждении.

"Достигнута договоренность, что в ближайшее время тетя заберет старших детей из больницы, младшие пока останутся на обследовании", – цитирует омбудсмена ТАСС.

По словам Кузнецовой, комплексная проверка специальной комиссии покажет, "какой маршрут будет необходим" каждому ребенку. Всего в семье воспитывались восемь детей, родные и приемные. Шестеро из них – несовершеннолетние.

16 декабря в дом, который арендовал 46-летний отец восьмерых детей Андрей Бовт, приехали оперативники. В особняке, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти, обнаружился целый склад оружия и боеприпасов. В отношении мужчины возбудили уголовные дела о незаконном хранении оружия и насилии над 13-летней дочерью.

18 декабря Гатчинский городской суд избрал меру пресечения Бовту: его поместили в СИЗО. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Бовт свою вину не признал, однако факты изнасилования ребенка подтвердила его жена, которая приходится ему двоюродной сестрой. Женщина рассказала, что Бовт держал всю семью в страхе.