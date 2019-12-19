Мэр Сочи: в доме для ветеранов ветеранов нет, но есть проблемы с застройщиком

Во время Большой пресс-конференции журналист из Краснодарского края Сергей Конков пожаловался Владимиру Путину на дома в Сочи для ветеранов Великой Отечественной войны, которые, по его словам, превращены в трущобы и ночлежки, а городские власти используют их в собственных целях.

Президент России согласился с тем, что "бесчинства должны быть устранены везде, где бы они ни встречались". Он сказал, что о таких домах ветеранов в Сочи ему неизвестно, но пообещал обсудить этот вопрос с губернатором края Вениамином Кондратьевым.



Вскоре после окончания пресс-конференции главы государства Следственный комитет организовал проверку.

Тем временем, губернатор Кубани и мэр Сочи уже прокомментировали эту ситуацию местным СМИ.

Вениамин Кондратьев сказал, что за все это время к ним не поступило ни одной жалобы на то, что жилье находится в плачевном состоянии, а мэр Сочи Алексей Копайгородский сказал, что в домах, построенных как социальное жилье для ветеранов в 2006 году, на данный момент ветеранов войны уже нет.

По его словам, в одном из домов живет только вдова одного ветерана Великой Отечественной войны, и от нее жалоб на плачевное состояние жилья не поступало.

Однако, сказал мэр, "по этому зданию есть проблемы с технической документацией, застройщиком и управляющей компанией".

Копайгородский считает, что застройщики "хотят прикрыться ветеранами".

"Это низкий, позорный прием в защиту своих интересов, который никогда не будет оправдан", — цитирует его слова издание "Кубань24".