Удивительный цинизм: Путин высказался о давлении властей Эстонии на Sputnik

Президент России Владимир Путин назвал "удивительным цинизмом" давление на агентство Sputnik со стороны властей Эстонии. Так глава государства прокомментировал информацию о том, что российским журналистам угрожают уголовным преследованием, если они не уволятся до Нового года. По его мнению, принятие ответных мер на государственном уровне было бы малоэффективным.

Прямые угрозы и требования уволиться: о новой реальности, в которой оказались журналисты информационного агентства Sputnik Estonia, шеф-редактор издания рассказала президенту России. Елена Черышева отметила, что еще два месяца назад началась экономическая блокада – местные банки запретили все перечисления из головного офиса. Редакция не может платить налоги – счета заморожены. Владелец здания, где расположена редакция, под давлением разорвал договор аренды.

"Два дня назад полиция стала рассылать нашим сотрудникам письма, в которых четко говорится: МИА "Россия сегодня", по их мнению, оказывается в санкционном списке. И поэтому мы, все сотрудники, несем уголовную ответственность. Со 2 января нас предупредили: если мы не разорвем трудовые отношения, то к нам будут применены санкции", – сообщила Чернышева.

Российский лидер заверил журналистов: власти нашей страны сделают все возможное, чтобы подержать Sputnik при работе за рубежом. При этом, по его словам, важно сохранить двусторонние отношения с Эстонией.

"Это, конечно, удивительный цинизм. Но, к сожалению, принятие мер на государственном уровне, связанных с введением ограничений и прочее, будут малоэффективны, потому что будут лить воду на мельницу тех, кто как раз и хочет растаскивать наши страны, наши народы. А мы не должны им помогать это делать", – отметил Путин.

О сохранении отношений Москвы и Таллина говорит в своем письме на имя президента Эстонии и главный редактор МИА "Россия сегодня". Маргарита Симоньян в обращении к Керсти Кальюлайд на эстонском и русском языках говорит: ей сложно представить, что в Эстонии готовы отправить в тюрьму тридцать журналистов.

"Даже Украина, которая, правда, посадила нашего (журналиста Кирилла – ред.) Вышинского, но все-таки одного Вышинского. Никто, как Эстония, не догадался угрожать уголовным сроком всем журналистам, которые работают на нас. Просто по факту. Им не предъявлены никакие обвинения в том, что они ведут незаконную деятельность, даже в том, что не так пишут или говорят. Им поставлен ультиматум правоохранительными органами", – отметила Симоньян.

В российском МИДе предположили, что официальный Таллин решил добиться того, чтобы в Эстонии Sputnik просто закрыли. Поэтому на Смоленской площади призвали к незамедлительной реакции структуры, которые обязаны защищать права журналистов, в первую очередь это касается председателя представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

В Союзе журналистов ждут, что профессиональное сообщество по всему миру найдет действенный способ убедить эстонские власти отказаться от запугивания прессы.

"Это избитое, может быть, забытое кем-то слово "гласность" тут играет ключевую роль. Мы содействуем и с ОБСЕ, и с IPI и с рядом других международных структур. Практически все они выразили озабоченность в связи с тем, что происходит в отношении наших журналистов в Эстонии, и я надеюсь, что это все не ограничится только озабоченностью, а примет форму каких-то мер и воздействий", – сказал вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь союза журналистов России Тимур Шафир.

В МИА "Россия сегодня" изучают все юридические аспекты того положения, в котором оказались сотрудники Sputnik Estonia, чтобы выстроить максимально эффективную защиту своих коллег. В главном офисе информационного агентства поражены той стойкостью, которую в последнее время показывают коллеги.