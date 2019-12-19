В Тбилиси ранили сына Гамсахурдии

Неизвестные ранили в центральном районе Тбилиси Вера сына бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе МВД страны.

Отмечается, что пострадавший перевозится в госпиталь. Отмечается, что пока не установлено каким оружием ему было нанесено ранение – холодным или огнестрельным.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "попытка умышленного убийства". Ведется розыск нападавших.

Цотне является вторым сыном Звиада Гамсахурдии. У него есть братья - старший Константин и младший Георгий Гамсахурдия.