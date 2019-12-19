Путин: у Киева пока нет желания наладить диалог с Донбассом

Пресс-конференция президента не могла обойтись без обсуждения Украины. Всего 10 дней назад завершился саммит в "нормандском формате", а Москва и Киев ведут переговоры о продлении контракта на транзит газа. Владимир Путин прокомментировал и то, и другое. А заодно рассказал, что его сейчас больше всего тревожит в той ситуации, которая сложилась вокруг урегулирования конфликта в Донбассе. При этом президент снова отвечал на вопросы украинского журналиста.

Украинская тема на этой пресс-конференции прозвучала дважды за 4,5 часа. Что о многом говорит. Конфликт, конечно, еще крайне далек от разрешения, а ситуацию явно подогревают украинские политики и некоторые СМИ.

"Когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке?" – спросил Роман Цымбалюк, специальный корреспондент информационного агентства УНИАН в РФ.

"Первое, что хочу сказать. Представлявший Украину в Минске, после чего возникли эти Минские соглашения, бывший президент Порошенко Петр Алексеевич, настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе втроем, а представители этих непризнанных республик отказывались это делать. Вот я вскрою, так сказать, подноготную наших переговоров в Минске. Ну, все-таки мы их уговорили. И они поставили там свои подписи. Таким образом, Украина сама признала, что такая власть существует. Это первая часть Марлезонского балета. Вторая заключается в том, что, что там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали", — ответил президент России.

Путин напомнил еще раз, что на Донбассе нет войск иностранных государств, а есть отдельные наемники, или добровольцы, с обеих сторон, в том числе из западной Европы. Вот с ними, вероятно, рано или поздно придется разбираться. Главное, чтобы было желание со стороны официального Киева говорить с людьми на Донбассе напрямую.

"Самая главная проблема заключается в том, что нет желания и до сих пор как-то оно не просматривается. Решать этот вопрос в диалоге с людьми. Не пытаться создать благоприятные для себя условия для решения проблем силовым способом, с помощью танков, артиллерии и авиации. Я вот сказал, авиацию применяли, там действующий президент Украины говорит, какую авиацию? А он забыл даже об этом, не знает. Применяли. Понимаете?" – сообщил Путин.

Это про 2 июня 2014 года, день, который совершенно выпал из памяти президента Зеленского, когда по центру Луганска украинский штурмовик выпустил несколько ракет, убив 8 мирных жителей.

Это был в каком-то смысле момент истины, водораздел. Люди на Донбассе поняли тогда, руководство Украины, все эти генералы АТО и батальонные бригадиры ни перед чем не остановятся. С этого момента началась масштабная эскалация.

"Если будут предприниматься и дальше попытки силовым способом задушить, я думаю, что вряд ли это можно будет сделать. Это известная фраза — Донбасс порожняк не гонит — она, знаете, конечно, такая хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут. Поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений. Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы и пересмотреть. Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полный", — отметил президент.

Украинские власти по понятным причинам опасаются за свой транзит в связи с введением в строй двух потоков – "Турецкого" и "Северного". Но Путин заявляет, что Россия хотела бы сохранить и украинский маршрут.

"Кстати говоря, украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю. Он длиннее и просто для нас дороже. Но все-таки в центральную, в южную Европу это маршрут отработанный, хороший. Мы готовы его сохранять. И готовы были бы и поставлять на Украину газ со скидкой 20-25%. И тогда можно было бы и для конечного потребителя снизить, а не повышать, как запланировано у вас сейчас. С 1 января следующего года все льготы, насколько я знаю, отменяются. Средний уровень цены на газ где-то будет за 300 долларов для всех категорий потребителей, включая физических лиц. Но я думаю, что мы договоримся", — отметил Путин.

Следующая встреча лидеров "нормандской четверки" запланирована на апрель. Ее актуальность, по словам Путина, будет зависеть от позитивных сдвигов в разрешении конфликта. Они, впрочем, есть. Стреляют гораздо реже, разведение сил в ключевых точках произошло. А, значит, основа для политического урегулирования еще не потеряна.