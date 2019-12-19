Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей спецслужбы.

Также в службе уточнили, что стрельбу открыл один человек. Он уже нейтрализован, его личность устанавливается. Собеседник агентства добавил, что злоумышленник не проникал в здание ФСБ.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения. По данным Минздрава, всего получили ранения пять человек.

Также в некоторых СМИ появились сообщения, что нападавших было трое.

По факту ЧП московские следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Ведутся все необходимые следственные действия.