Бывший тренер "Спартака", тульского "Арсенала" и красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев может возглавить минское "Динамо". Российский специалист вход в число претендентов на должность наставника самого популярного клуба Белоруссии.

Место главного тренера минчан стало вакантным после того, как подал в отставку Сергей Гуренко. В настоящее время "Динамо" подыскивает нового тренера, и Аленичев считается фаворитом.

Дмитрий Аленичев в прошлом футболист сборной России, "Локомотива", "Спартака", "Ромы" и "Порту". В качестве тренера Дмитрий Анатольевич работал в тульском "Арсенала", московском "Спартак" и красноярском "Енисее". После ухода из "Енисея" в мае нынешнего года Аленичев не связан контрактом ни с одним из клубов.