Мария Шарапова выиграла турнир в Абу-Даби

Российская теннисистка Мария Шарапова стала победительницей турнира в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). В финале Мария победила австралийку Айлу Томлянович.

Мария выиграла первый сет со счетом 6:4, второй — 7:5. Соперницы провели на корте 1 час и 29 минут. Шарапова занимает в рейтинге ВТА 131 место, в то время как Томлянович – 51.

Мария Шарапова выиграла свой первый турнир в уходящем году, большую часть которого она пропустила. Шарапова не выходила на корт с августа.