Мособлсуд оставил в силе приговор израильтянке Нааме Иссахар

Московский областной суд оставил в силе приговор 25-летней гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной Химкинским городским судом Подмосковья к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Как передает ТАСС, данное решение судебной коллегии огласила судья Тамара Бондаренко.

В ходе прений стороны адвокат обвиняемой Вадим Клювгант заявил, что следствию не удалось доказать факт контрабанды наркотиков, поскольку Иссхар, следовала транзитом через Россию и сдала багаж до конечного пункта путешествия – Тель-Авива. Зашита пояснила, что в таких случаях пассажир не подвергается таможенному досмотру и, следовательно, у израильтянки не было цели ввозить наркотики в РФ контрабандно.

В ответ прокурор возразил, что по закону о государственной границе РФ, человек считается находящимся на территории России после пересечения воздушной, морской или сухопутной границе и для Иссхар, как въехавшей в страну, действуют все российские законы.

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели — Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. В ее рюкзаке служебная собака обнаружила около 10 граммов гашиша.

Женщина заявила, что не употребляет наркотики и не знает, как гашиш попал в ее рюкзак.