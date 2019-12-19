Ликвидацию напавшего на здание ФСБ стрелка сняли на видео

Стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке в центре Москвы открыл один человек, а не трое, как сообщалось ранее. Операцию по ликвидации злоумышленника зафиксировала камера наблюдения.

На записи видно, как мужчина в темной одежде и маске отстреливается из-за колонны. Стоило ему присесть, чтобы перезарядить оружие, как он тут же получил несколько пуль от сотрудников ФСБ. Последние еще несколько минут не покидали своего укрытия, дабы удостовериться, что нападавший не окажет сопротивления.

По последним данным, в результате нападения погиб один сотрудник комендантского подразделения по охране зданий ФСБ, двое его коллег получили тяжелые ранения. Проникнуть в здание злоумышленнику не удалось. По данным Минздрава, общее число пострадавших достигло пяти человек.

Нападение произошло накануне Дня работников органов безопасности.