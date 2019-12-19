В Ростовской области 25 человек отравились роллами

В городе Шахты Ростовской области 25 человек отравились роллами. Некачественное блюдо продавали в одном из сетевых магазинов, специализирующихся на японской кухне. Региональное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование.

Как сообщили на официальном сайте управления, у всех пострадавших зафиксирована острая кишечная инфекция.

В Роспотребнадзоре напомнили, что суши и роллы зачастую готовятся из сырой рыбы, поэтому потребителям стоит быть осторожнее.

"Блюда, содержащие рыбу, морепродукты или иные продукты животного происхождения в сыром виде, должны производиться только в стационарных организациях общественного питания. Такие продукты (роллы) должны изготавливаться непосредственно перед раздачей по заказу посетителей и употребляются непосредственно на месте (ресторане, баре, кафе), так как они не подлежат хранению", – уточнили в ведомстве.

В этой связи ведомство составило протокол о временном запрете деятельности предприятия общепита. Соответствующие материалы направлены в суд, который будет решать вопрос о приостановке деятельности заведения.

Тем временем управление Следственного комитета России по Ростовской области начало проверку по факту массового отравления.