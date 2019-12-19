Посольство РФ в Таиланде проверяет данные о пострадавших при столкновении яхты и катера

Российское посольство в Таиланде проверяет информацию о столкновении яхты и катера, в результате которого пострадали туристы. Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть россияне.

"Посольство России продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, погиб капитан катера – гражданин Таиланда, несколько туристов получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения, – сказано на странице российского диппредставительства в Facebook. – Сотрудники консульского отдела находятся на связи с местными властями и проверяют наличие российских граждан среди пострадавших".

Ранее 19 декабря тайские СМИ сообщили, что катер с российскими туристами на борту столкнулся с яхтой под управлением капитана-россиянина. Инцидент произошел в провинции Пханг Нга. На борту туристического судна находились 49 человек, четверо из них – члены экипажа.

Сообщалось, что в результате ЧП пострадали 12 человек, капитан катера погиб, а один из членов команды упал в воду – его до сих пор не могут найти. При этом на яхте никто не пострадал. Ее экипаж взял на борт пострадавших с катера.

По информации издания Bangkok Post, погибший капитан катера ранее привлекался к уголовной ответственности в связи с подобным инцидентом: в 2014 году катер под его управлением столкнулся с рыболовецким траулером. Тогда погибли два туриста из Южной Кореи.