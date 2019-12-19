Артета попрощался с "Манчестер Сити", чтобы возглавить "Арсенал"

Испанский специалист Микель Артета в ближайшее время возглавит лондонский "Арсенал". До последнего времени 37-летний Артета работал помощником главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

В четверг утром Микель Артета попрощался с футболистами "Манчестер Сити". В ближайшее время он уволится из клуба, чтобы отправиться в Лондон. Артета возвращается в "Арсенал", где отыграл пять лет.

"Арсенал" рассматривал бывшего капитана в качестве преемника Арсена Венгера еще в мае 2018. Но лондонцы не рискнули доверить команду молодому тренеру и пригласили другого испанского специалиста Унаи Эмери. Артета остался в "Манчестер Сити". Но через полтора года "канониры" решили обратиться к своему бывшему игроку.