Стрельба в США: один человек убит, двое ранены в доме престарелых

Один человек убит, еще двое ранены в результате стрельбы, произошедшей в американском городе Уэстерли, в штате Род-Айленд на востоке страны.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала газета The New York Times, ссылаясь на местные власти.

Как сообщил начальник управления полиции Род-Айленда полковник Джеймс Мэнни, преступник открыл огонь на территории трехэтажного жилого комплекса, предназначенного для престарелых людей, после чего скрылся с места происшествия.

Все школы города закрыты, ведется поиск стрелявшего.