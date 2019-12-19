Беспилотники боевиков сбросили взрывчатку на позиции сирийской армии в Идлибе

Боевики в Сирии при помощи беспилотников атаковали позиции вооруженных сил в провинции Идлиб. В результате сброса взрывчатки с БПЛА пострадали двое сирийских военнослужащих. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"Боевики вооруженных группировок продолжают осуществлять террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов с ударной боевой нагрузкой. 19 декабря с беспилотного летательного аппарата боевиков сброшено взрывное устройство на позиции вооруженных сил САР на высоте Наби-Юнис", – цитирует Боренкова ТАСС.

По его словам, после этого боевики дважды сбросили взрывчатку на город Хан-Шейхун. Среди сирийских военных и местных жителей никто не пострадал.

Собеседник агентства добавил, что за минувшие сутки боевики обстреляли 31 населенный пункт в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

18 декабря сообщалось о нападении двух сотен боевиков позиции сирийской армии в провинции Идлиб. В результате этой атаки ранения получили 12 сирийских военнослужащих.