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19 декабря 201922:41

Арестован 12 фигурант по делу об убийстве Эльджариева

Басманный суд Москвы санкционировал арест двенадцатого фигуранта уголовного дела о покушении на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, застреленного вместе с братом в столице.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе суда.

Отмечается, что Б. А. Хадриев помещен в следственный изолятор до 18 февраля 2020 года по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и за незаконное ношение оружия.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты 2 ноября 2019 года в Москве. Киллер произвел в них около десяти выстрелов, после чего скрылся.

По данном уголовному делу проходят 40 человек, 11 из которых арестованы Басманным судом.

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