Украинские чиновники пытались похитить 427 тысяч долларов при ремонте моста в Донбассе

Украинские чиновники пытались похитить 10 миллионов гривен (более 427 тысяч долларов) во время ремонта моста в Донбассе. Факты хищения бюджетных средств расследуют правоохранительные органы, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

Речь идет о капитальном ремонте моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе.

"Должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации, вероятно, вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, – сообщили в прокуратуре. – Предварительно установлено, что указанные лица имели цель присвоить бюджетные средства на общую сумму более 10 миллионов гривен".

Представители следствия полагают, что коммерческие структуры посредством привлечения субподрядчиков значительно завышали объемы и стоимость работ по капитальному ремонту. В этой связи были возбуждены уголовные дела о злоупотреблении властью, а также присвоении и растрате имущества. Полный объем нанесенного ущерба следователям еще предстоит установить.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский приехал и на открытие моста. Тогда он заявил, что сооружение открыли на несколько дней раньше запланированной даты.

Мост через Северский Донец на КПП "Станица Луганская" был разрушен в 2015 году в ходе боевых действий. Луганская народная республика и Киев договорились о ремонте сооружения. С 1 августа 2019-го начались работы по разминированию, а позже на месте была возведена временная конструкция.