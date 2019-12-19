Россия, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров.

Он отметил, что на окончательные договоренности по газу Россия, Украина и Еврокомиссия выйдут в ближайшее время. Проработан детальный протокол будущего соглашения.

"Думаю, это очень хорошая и позитивная новость для Европы, для России, для Украины, для граждан всех стран", — рассказал Шефчович.

Трехсторонние переговоры прошли в Берлине. Марош Шефчович поблагодарил министра экономики и энергетики Германии, который помог в выработке соглашения​​​. Следующая встреча России и Украины по газу запланирована на 21 декабря, сообщает ТАСС.

Ранее сегодня, 19 декабря, российский президент Владимир Путин, выступая на Большой пресс-конференции, заявил, что транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет сохранен, несмотря на появление новых газопроводов. По мнению российского лидера, это удобный маршрут, хотя и обходится России дороже.

"Он длиннее и для нас дороже, но, все-таки, в Центральную и Южную Европу это хороший, отработанный маршрут. Мы готовы его сохранять", — заявил Владимир Путин, выступая на Большой пресс-конференции.