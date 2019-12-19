Среди пострадавших при стрельбе на Лубянке есть один гражданский

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что среди пяти пострадавших при стрельбе на улице Большая Лубянка в Москве есть один гражданский.

Также Петренко рассказала, что по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту стрельбы, возбужденное по статье 317 УК РФ, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК, передает РИА Новости.

Вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы​​​. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

Установлено, что преступник действовал один, он был ликвидирован. Его личность устанавливается.