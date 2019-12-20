Флот Украины получит командор-адмиралов, а армия лишится генерал-полковников

Воинское звание генерал-полковник в Вооруженных силах Украины будет упразднено в рамках реформирования армии страны. Соответствующий законопроект в четверг в первом чтении приняла Верховная рада.

Список высших офицерских званий по возрастанию будет представлен следующим образом: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, а звание генерал-полковник заменено на генерал.

А на флоте между капитаном первого ранга и контр-адмиралом будет установлено звание командор-адмирал, сообщает ТАСС.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменил в армии воинские звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины. Вместо них установлены звания штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Нововведения служат двум целям: во-первых, совместимость с вооруженными силами стран НАТО, во-вторых формирование профессионального корпуса сержантов, который сможет эффективнее обучать солдат и рекрутов.

ВСУ уже давно пытаются походить на европейские армии и вооруженные силы США. Так, например, украинские ВДВ решили сменить голубые береты на "кроваво-красные", потому, что такие же головные уборы носят десантники стран НАТО и еще 40 государств.

Как заявил в ноябре этого года депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, сколько ни переименовывай звания, уровень боеготовности от этого не изменится: боеспособность армии определяется ее боевой выучкой, количеством учений и поступлением современного вооружения.