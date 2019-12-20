"Барселона" предлагает Месси новый контракт

Чемпион Испании "Барселона" собирается предложит своему лидеру и капитану Лионелю Месси новый контракт. Нынешнее соглашение действует до 2021 года.

"Барселона" собирается предложить Месси продлить соглашение как минимум до 2023 года. Кроме того, Лионель получит должность в клубе по окончанию карьеры. Чемпионы Испании не в первый раз выходит с таким предложением, но пока контракт не продлен.

В 2023 году Месси исполнится 36 лет. Сам аргентинец пока не решил, когда он завершит карьеру. Лионель, проведший всю карьеру в "Барселоне", ни разу не говорил, что хотел бы сменить клуб. Однако до 2021 года все может измениться. Например, Дэваид Бекхэм хотел бы видеть шестикратного обладателя Золотого мяча в своем клубе "Интер Майами", который со следующего года начнет играть в МЛС.