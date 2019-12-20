Газовый транзит: переговоры России и Украины продолжатся в Минске

Переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске, сообщили журналистам в "Газпроме".

В четверг в Берлине состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра экономики ФРГ Альтмайера, уполномоченного правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Вальдерзее, а также Шефчовича.

Необходимость прийти к соглашению именно в 2019 году объясняется тем, что действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря текущего года, сообщает ТАСС.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) сообщил, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. Оно будет рассмотрено в Москве и Киеве, и только после одобрения сторонами будет подписано. Детали проекта соглашения участники итоговой пресс-конференции не раскрыли.

19 декабря российский президент Владимир Путин, выступая на Большой пресс-конференции, заявил, что транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет сохранен, несмотря на появление новых газопроводов. По мнению российского лидера, это удобный маршрут, хотя и обходится России дороже.