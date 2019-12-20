Алина Загитова произвела символическое вбрасывание перед матчем СКА – ЦСКА

Матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА предшествовало выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Алина выступила с показательным номером, после чего произвела символическое вбрасывание.

Матч между СКА и ЦСКА прошел на стадионе "Газпром-Арена" и собрал огромную аудиторию 61 800 зрителей. Алина Загитова, взявшая паузу в спортивной карьере, выступила с показательным номером, после чего произвела символическое вбрасывание в центре площадки.

"Я впервые выступала при такой большой аудитории. Это меня подбодрило и зарядило на прокат. Хоккейный лед мало чем отличается от фигурного. Где-то мягче, где-то тверже. Я быстро привыкла. Очень хотелось откатать хорошо, чтобы зрители остались довольны. Хотела зарядить их перед началом игры", — приводит слова Загитовой РИА Новости.

Матч завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственную шайбу на 50 минуте забросил Сергей Калинин. СКА прервал победную серию из 12 встреч, а ЦСКА обошел одноклубгников и вышел на первое место в Западной конференции.