Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду

Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул подтвердил, что ситуация остается очень сложной. "Украинские легкоатлеты вообще могут не поехать на Олимпиаду. Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем возобновить ее в январе-феврале", — приводит слова Гоцула чемпионат.com.

На чемпионате мира 2019 года украинские спортсмены завоевали две серебряных медали. Ярослава Могучих заняла второе место в прыжках в высоту, а Марина Бех – в прыжках в длину.