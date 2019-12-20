В России отмечается День работника органов безопасности

Сотрудники российских спецслужб отмечают 20 декабря свой профессиональный праздник — День работника государственной безопасности.

В этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) при СНК РСФСР. В ее задачи входила борьба с контрреволюцией и саботажем в Советской России. Первым руководителем службы стал Феликс Эдмундович Дзержинский. С тех пор служба сменила много названий (ГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ), но все эти годы стояла на страже государственной безопасности.

Профессиональный праздник сотрудников спецслужб был установлен указом президента РФ 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, этот день отмечался неофициально как День чекиста.

Сейчас руководителем Федеральной службы безопасности является генерал армии Александр Бортников.

Основные задачи, решаемые ФСБ, – контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом и с особо опасными формами преступности, защита государственной границы, исключительной экономической зоны и континентального шельфа России, обеспечение информационной безопасности и др.