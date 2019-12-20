ГИБДД может получить право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

В пресс-службе МВД рассказали, что сотрудники ГИБДД могут получить право проводить предварительные проверки водителей на алкоголь и наркотики.

Речь идет об экспресс-тестировании, которое поможет в том числе и в тех случаях, когда автомобилисты не проявляют внешних признаков опьянения. Но это будет являться предварительной проверкой водителей с целью обнаружения наличия алкоголя, наркотических или психотропных средств, передает "Интерфакс".

В настоящее время при проверке водителей инспекторы ориентируются запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость позы, изменение окраски кожных покровов лица и неадекватное поведение.

Как говорят в ведомстве, водители имеют право отказаться от подобных данного тестирования без каких-либо последствий.