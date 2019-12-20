СМИ распространили информацию о предполагаемом стрелке на Лубянке

По неподтвержденной пока информации, стрельбу на улице Большая Лубянка в Москве устроил 39-летний Евгений Манюров. На месте преступления был найден рюкзак преступника, в котором, по предварительным данным, находились боеприпасы, гранаты и взрывное устройство.

По данным телеканала РЕН ТВ, житель подмосковного Подольска окончил Российскую академию правосудия. У мужчины была своя фирма, которая работала в области права. В 2015 году фирма была ликвидирована.

Есть информация, что Манюров увлекался стрелковым спортом при клубе ДОСААФ, занимал призовые места на соревнованиях.

Вечером 19 декабря мужчина попытался проникнуть в приемную ФСБ, но, осознав, что ему придется пройти систему контроля и удаленного доступа, которая должна среагировать на оружие, побежал в сторону центрального здания ФСБ. Он открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы​​​. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. Стрелявший был ликвидирован.