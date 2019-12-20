Итоги переговоров в Берлине: газовой войны удалось избежать

Россия, Украина и Евросоюз по итогам переговоров в Берлине подготовили проект соглашения по газу. В ближайшее время документ будет доработан, сообщил российский министр энергетики Александр Новак. В "Газпроме" уточнили, что переговоры продолжатся в Минске уже сегодня, на них поедет глава компании Алексей Миллер.

Договоренности по транзиту газа были достигнуты в последний момент. Действующий контракт истекает через две недели, поэтому в Еврокомиссии не скрывали обеспокоенности, что переговорный процесс может сорваться, а вместе с ним и поставки российского газа. Обошлось.

"После этих напряженных переговоров я рад объявить, что мы достигли принципиального соглашения по всем ключевым пунктам, — заявил Марош Шефчович, вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу. – Я уверен, что это очень позитивные новости для Европы, России и Украины – для газового рынка и граждан всех стран. Сегодня мы не станем раскрывать детали дискуссии, потому что принципиальное соглашение, достигнутое сегодня, завтра будет обсуждаться в столицах, а после этого мы перейдем к официальному подписанию".

Споры о новом транзитном соглашении длятся уже полтора года. Все это время переговорщики спотыкались о четыре вопроса: объемы прокачки, тарифы, срок действия нового договора и взаимные юридические претензии "Газпрома" и "Нафтогаза".

В ходе сегодняшнего десятичасового переговорного марафона этот узел наконец удалось распутать.

"Мы действительно сегодня очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол находится в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования. Надеемся, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Детали достигнутого компромисса пока не разглашаются. Финальная версия договора должна быть утверждена в Москве и Киеве. Сегодня никто не сел за стол, на котором планировалось подписание соглашения, однако украинская сторона уверена: транзит не за горами.

"Сейчас на этом этапе мы готовы представить проект финального договора для согласования с нашими столицами – Киевом и Москвой. Брюссель будем держать в курсе. В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", — заявил Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины.

По мнению участников переговоров, сдвинуть дело с мертвой точки позволил саммит "нормандской четверки" в Париже. На Украине наконец услышали слова президента Владимира Путина, что Россия заинтересована в сохранении транзита газа через территорию "незалежной".

Несмотря на мощнейшее давление из Вашингтона, газовой войны между Россией и Украиной сегодня удалось избежать.