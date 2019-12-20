Трамп потребовал немедленного судебного процесса по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал не откладывать судебный процесс в Сенате и провести его немедленно.

"После того, как демократы не дали мне должного процесса в Палате представителей, ни юристов, ни свидетелей — ничего, теперь они хотят сказать Сенату, как провести их суд", — написал Трамп в Twitter.

На самом деле, продолжил Трамп, у демократов нет никаких доказательств, они даже никогда не появятся. "Они хотят избавиться от этого. Я требую немедленного суда!"

Он напомнил, что ни один республиканец не проголосовал за импичмент. "Республиканцы никогда не были так едины! Дело демократов настолько плохо, что они даже не хотят идти в суд!" — заявил президент США.

В среду палата представителей голосами одних демократов вынесла Трампу импичмент по двум статьям. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс, сообщает "Интерфакс".

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

По мнению президента РФ Владимира Путина, в Сенате США у Республиканской партии большинство, поэтому он сомневается, что Сенат поддержит решение об импичменте.

В целом, по мнению президента России, все происходящее в США является продолжением внутриполитической борьбы между проигравшей и победившей партиями. Владимир Путин сказал, что демократы уже обвиняли Трампа в сговоре с Россией. Однако потом выяснилось, что никакого сговора не было.

"Мы, тем не менее, заинтересованы в развитии и поддержании отношений с США и будем это делать вне зависимости от того, кто находится в Белом доме и кто контролирует обе палаты конгресса", — сказал он, добавив, что перспективы потепления отношений есть.