В Эстонии считают законными угрозы журналистам агентства Sputnik

Эстонская полиция называет угрозы уголовного преследования журналистов агентства Sputnik законными. Такое мнение высказало руководство бюро информации по отмыванию денег.

Действия оправдывают санкциями Евросоюза против гендиректора информагентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва. Чиновники считают, что журналисты не имеют права работать на человека, находящегося под ограничительными мерами.

В самом агентстве указывают: "России сегодня" нет в санкционных списках, и потому действия эстонской стороны есть не что иное, как произвол. В организации намерены обратиться в ООН, ОБСЕ и Европейский совет по правам человека.

18 декабря полиция Эстонии пригрозила журналистам уголовными делами, если они не перестанут работать на "Россию сегодня" до наступления Нового года.