В Карелии ради забавы с вертолета сбросили Gelandewagen

Двое москвичей ради забавы сбросили в Карелии Gelandewagen с вертолета. Видеокадры появились в одном из местных изданий.

На ролике видно, как вертолет Ми-8 несет автомобиль на тросе и в какой-то момент сбрасывает его на землю. Иномарка падает с высоты в район лесопосадки.

Как выяснилось позже, мужчины заключили пари, а на кону был автомобиль. Найти место, где можно было бы разбить автомобиль в Москве, мужчины не смогли и отправились под Петрозаводск.

За 20 минут полета они заплатили представителям местного аэропорта 250 тысяч рублей. Остатки разбитого внедорожника позже вывезли на металлолом, передает телеканал "Россия 24".