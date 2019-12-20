Михаил Воробьев помог "Филадельфии" разгромить "Баффало"

Начало разгрому "клинков" на 13 минуте положил Михаил Воробьев. Этот гол стал для российского нападающего первым в НХЛ. Пропусти шайбу, гости дрогнули и пропустили еще пять шайб до второго перерыва. Среди отличившихся Иван Проворов. Это его восьмая шайба в текущем сезоне. В третьем периоде гости отыграли один гол, что не спасло их от крупного поражения 1:6.

В матче "Тампа-Бэй Лайтнинг" – "Даллас Старз" гости повели в счете на пятой минуте после гола Александра Радулова, десятого в чемпионате. Но затем Радулов нарушил правила и отправился на скамейку штрафников. Численное преимущество реализовал защитник "молний" Иван Сергачев, отличившийся в пятый раз. Затем Алекс Киллорч после передачи Никиты Кучерова вывел "Тампу" вперед. В третьем периоде Ондржей Палат уже после паса Сергачева забросил третью шайбу в ворота Антона Худобина. "Звезды" сократили отставание после комбинации, в которой участвовал Денис Нурьянов, а потом вовсе сравняли счет. В овертайме Тайлер Сегин поразил ворота Андрея Василевского и принес "звездам"" победу 4:3. Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский отразил 16 бросков, а его коллега из "Далласа" Антон Худобин отбил 45 шайб.

"Коламбус Блю Джекетс" на своей площадке победил в дополнительное время "Лос-Анджелес Кингз" 3:2. Нападающий "королей" Николай Прохоркин результативных действий не совершил. "Бостон Брюинз" и "Нью-Йорк Айлендерс" не выявили победителя в основное время – 2:2. Дополнительная пятиминутка не принесла успеха ни одной сторон, а буллиты лучше выполнили хоккеисты "Айлендерс". Вратарь "островитян" Семен Варламов отбил 27 бросков.