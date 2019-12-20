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20 декабря 201907:15

В Макао отмечают 20 лет с момента присоединения к Китаю

В Макао отмечают 20 лет с момента присоединения к Китаю

В Макао отмечают 20 лет с момента присоединения бывшей португальской колонии к Китаю. На торжества прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Во время выступления он отметил быстрый экономический рост Макао.

С момента присоединения к Китаю ВВП Макао вырос с 6,5 миллиарда до 55 миллиардов долларов. Это единственный китайский регион, в котором разрешены азартные игры.

Как отметил Си Цзиньпин, в прошлом году город посетили свыше 36 миллионов туристов. Правительство Китая считает Макао успешным примером реализации модели "одна страна, две системы".

Ранее СМИ сообщили, что на этой неделе китайский лидер объявит о создании там нового финансового центра, передает телеканал "Россия 24".

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