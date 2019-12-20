Месут Озил сменит "Арсенал" на "Фенербахче"

Полузащитник Месут Озил близок к переходу из лондонского "Арсенала" в турецкий "Фенербахче". Бывший футболист сборной Германии будет арендован до конца сезона.

Как сообщает турецкая пресса, клубы близки к заключению арендного соглашения. "Арсенал" готов отпустить футболиста, проводящего не самый лучший сезон. В свою очередь Озил, будучи турком по происхождению, давно хотел поиграть на исторической родине.

В текущем сезоне Месут Озил сыграл в 8 встречах и не забил ни одного мяча. Кроме того, последняя акция Месута в поддержку уйгуров, вызвали гневную реакцию со стороны Китая. Матчи с участием "Арсенала" были запрещены к показу на территории КНР.