Наместников и Анисимов помогли "Оттаве" обыграть "Нэшвилл"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще две встречи. "Оттава Сенаторз"" в дополнительное время обыграла "Нэшвилл Предаторз" 5:4. "Чикаго Блэкхоукс" в гостях был сильнее "Виннипег Джетс" 4:1.

Проиграв первый период 0:1, "Оттава" мощно начала вторую двадцатиминутку, забросив три шайбы. По разу поразили ворота "хищников" Владислав Наместников и Артем Анисимов. Это их восьмая и шестая шайбы соответственно. В начале третьего периоде "сенаторы" вели уже 4:1. Однако ""Нэшвилл" смог отыграть три гола. Основное время завершилось вничью 4:4. И все же победа досталась столичной команде. На третьей минуте дополнительного периода Энтони Дюклер забросил решающую шайбу – 5:4.

"Виннипег Джетс" на своей площадке проиграл "Чикаго Блэкхоукс" 1:4. После двух периодов счет был равным 1:1. Но "ястребы" мощно провели третий период, в котором смогли отправить три шайбы в ворота хозяев.