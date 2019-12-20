Продлен арест обвиняемым по делу о пожаре в детском лагере "Холдоми"

Суд продлил арест двум обвиняемым по делу о пожаре в детском лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

В конце июля были арестованы три человека: директор лагеря Максим Кузнецов, владелец комплекса Виталий Бурлаков и сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев. В сентябре мера пресечения всем троим была продлена до 22 декабря. Затем были поданы апелляции на арест, Новгородцева в итоге отпустили под домашний арест, сообщает ТАСС.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Там находились 189 детей, из них четыре ребенка погибли, из 26 палаток сгорели 20.

Как выяснилось, противопожарные правила в палаточном лагере были серьезны нарушены. Причем сотрудник МЧС, проводивший проверку, не добился от руководства "Холдоми" их устранения. В свою очередь организаторы отдыха проявили преступную халатность. К таким выводам пришло следствие. Все дети, с кем удалось пообщаться журналистам, указывали на то, что ночами в палатках было очень холодно, и им раздали электрообогреватели. Один из них и стал причиной пожара.