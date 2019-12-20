"Каролина" обыграла "Колорадо". Свечников забросил шайбу

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге сыграно еще три встречи. "Каролина Хэррикенйс" в гостях обыграла "Колорадо Эвеланш" с результатом 3:1.

Все шайбы были заброшены в третьем периоде. Сначала Нэйтен Маккиннон вывел хозяев вперед. Этот гол оставался единственным вплоть на 58 минуты, пока Андрей Свечников не восстановил равновесие. Через минуту Джейкоб Славин вывел "Каролину" вперед, а Себастьян Ахо точным бросков по пустым воротам установил окончательный счёт – 1:3. На счету 19-летнего Свечникова теперь 15 шайб и 21 точная передача.

"Аризона Койотс" на своей площадке проиграла "Миннесоте Уайлд" 5:6. "Монреаль Канидиенс" в гостях был сильнее "Калгари Флэймз". Основное время завершилось вничью 3:3, а в дополнительном периоде удача была на стороне "Канадиенс".